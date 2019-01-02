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Регион
Опубликовано 2 января 2019, 16:16

Паустовский входил в число основных кандидатов на Нобелевскую премию 1968 года

Фото: &copy; РИА Новости/Соловьев

Фото: © РИА Новости/Соловьев

Опубликованные Шведской академией архивные документы говорят о том, что советский писатель был среди шести ключевых претендентов на награду.

Константин Паустовский в третий раз был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе в 1968 году. Советский писатель входил в число шести ключевых претендентов на эту награду. Об этом свидетельствуют архивные документы, которые были обнародованы 2 января Шведской академией.

Списки номинантов держатся в секрете 50 лет. До этого сообщалось, что Паустовский претендовал на престижную премию в 1965 и 1967 годах. Теперь стало известно, что писателя выдвигали на соответствующую премию и в 1968 году.

В пояснительной записке председатель комитета Андерс Эстерлинг указал, что Паустовский покинул список из-за смерти — это произошло 14 июля 1968 года. Также Андерс писал, что у Паустовского были хорошие шансы на ближайшее будущее.

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Сергей Сурепин
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