Паустовский входил в число основных кандидатов на Нобелевскую премию 1968 года

Опубликованные Шведской академией архивные документы говорят о том, что советский писатель был среди шести ключевых претендентов на награду.

Константин Паустовский в третий раз был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе в 1968 году. Советский писатель входил в число шести ключевых претендентов на эту награду. Об этом свидетельствуют архивные документы, которые были обнародованы 2 января Шведской академией.

Списки номинантов держатся в секрете 50 лет. До этого сообщалось, что Паустовский претендовал на престижную премию в 1965 и 1967 годах. Теперь стало известно, что писателя выдвигали на соответствующую премию и в 1968 году.