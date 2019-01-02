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Опубликовано 2 января 2019, 17:40

Рики Мартин стал отцом в третий раз и показал фото новорождённой дочери

1 января популярный пуэрториканский певец поделился радостной новостью со своими поклонниками.

Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф воспитывают двоих сыновей. На днях стало известно, что супруги стали родителями в третий раз, а у 10-летних двойняшек Маттео и Валентино появилась сестра.

Фото: © instagram@ricky_martin

Фото: © instagram@ricky_martin

1 января певец опубликовал фотографию. На ней Джван держит за руки новорождённую малышку. Ей оказалась дочь Люси.

Мартин написал, что пара рада сообщить о том, что стала родителями красивой и здоровой девочки. По словам певца, он, его супруг и их дети абсолютно влюблены в новорождённую девочку. Певец и его семья рады возможности начать 2019 год с лучшим подарком, который они только могли получить.

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Сергей Сурепин
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