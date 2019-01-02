Рики Мартин стал отцом в третий раз и показал фото новорождённой дочери

Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф воспитывают двоих сыновей. На днях стало известно, что супруги стали родителями в третий раз, а у 10-летних двойняшек Маттео и Валентино появилась сестра.

Мартин написал, что пара рада сообщить о том, что стала родителями красивой и здоровой девочки. По словам певца, он, его супруг и их дети абсолютно влюблены в новорождённую девочку. Певец и его семья рады возможности начать 2019 год с лучшим подарком, который они только могли получить.