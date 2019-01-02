Создатель "Чёрного зеркала" назвал причину переноса 5-го сезона сериала

Это произошло из-за того, что команда работала над интерактивным эпизодом шоу, однако премьера продолжения запланирована на 2019 год.

Создатель "Чёрного зеркала" Чарли Брукер рассказал, что создание интерактивного эпизода Bandersnatch ощущалось как работа над четырьмя сериями шоу одновременно. Команда осознавала, что перед ней поставлена непростая задача, но она её всё равно недооценила. Об этом сообщает THR.

Одна из проблем заключалась в том, что Чарли Брукер начал писать сценарий интерактивного эпизода за несколько месяцев до того, как в распоряжении Netflix появился необходимый инструмент для реализации разветвлённого повествования сюжетной линии. Механизм получил название Branch Manager — теперь его будут использовать онлайн-кинотеатры в других интерактивных проектах.