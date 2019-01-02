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Регион
Опубликовано 2 января 2019, 17:56

Дмитрий Шепелев встретил Новый год с возлюбленной в Альпах

Фото: &copy; instagtam@dmitryshepelev

Фото: © instagtam@dmitryshepelev

Популярный российский телевизионный ведущий решил отдохнуть от столичной суеты на природе.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Новый год предпочёл отдых в горах. Именно туда он взял свою возлюбленную Екатерину Тулупову. Пара поделилась кадрами с совместного отдыха в Альпах в "Инстаграме".

Невзирая на то, что Шепелев и Тулупова не публикуют совместных фото с отдыха, публика догадалась, что пара отправилась в совместное путешествие. Фанаты ждут, когда популярный телевизионный ведущий официально объявит о своих новых отношениях.

Также предполагается, что на отдых в Альпы Шепелев взял своего сына Платона, который в 2018 году освоил горные лыжи. Уже известно, что у ребёнка сложились дружеские отношения с дочерью Тулуповой, с которой шоумен отдыхал вместе с сыном в Италии.

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Сергей Сурепин
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