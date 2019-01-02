Дмитрий Шепелев встретил Новый год с возлюбленной в Альпах

Популярный российский телевизионный ведущий решил отдохнуть от столичной суеты на природе.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Новый год предпочёл отдых в горах. Именно туда он взял свою возлюбленную Екатерину Тулупову. Пара поделилась кадрами с совместного отдыха в Альпах в "Инстаграме".

Невзирая на то, что Шепелев и Тулупова не публикуют совместных фото с отдыха, публика догадалась, что пара отправилась в совместное путешествие. Фанаты ждут, когда популярный телевизионный ведущий официально объявит о своих новых отношениях.