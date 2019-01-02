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Регион
Опубликовано 2 января 2019, 20:49

Трамп объяснил, почему распался СССР

Дональд Трамп. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что распад СССР был связан с участием советских войск в войне в Афганистане.

Как отметил глава Белого дома, "СССР обанкротился, сражаясь в Афганистане".

Напомним, СССР ввёл войска в Афганистан в 1979 году, в 1989-м последние советские подразделения покинули территорию этой страны. При этом СССР прекратил существование в 1991 году.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что считает распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

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Алексей Наумовец
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