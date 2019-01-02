Трамп объяснил, почему распался СССР
Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что распад СССР был связан с участием советских войск в войне в Афганистане.
Как отметил глава Белого дома, "СССР обанкротился, сражаясь в Афганистане".
Напомним, СССР ввёл войска в Афганистан в 1979 году, в 1989-м последние советские подразделения покинули территорию этой страны. При этом СССР прекратил существование в 1991 году.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что считает распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века.