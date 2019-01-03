Умер соратник Уолта Диснея Дон Ласк

Он был одним из последних творцов золотого века кинокомпании Disney, кто сотрудничал непосредственно с Уолтом Диснеем.

В возрасте 105 лет умер американский художник-аниматор Дон Ласк. Это произошло 30 декабря 2018 года. Информация поступила от Исследовательской библиотеки Disney Animation.

Ласк был одним из последних творцов золотого века Disney. Он сотрудничал непосредственно с Уолтом Диснеем. Ласк присоединился к компании в 1933 году. Он работал над следующими фильмами: "Белоснежка и семь гномов", "Пиноккио", "Бэмби".