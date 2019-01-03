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Опубликовано 2 января 2019, 21:15

Умер соратник Уолта Диснея Дон Ласк

Фото: &copy;&nbsp;Twitter / SatMForever

Фото: © Twitter / SatMForever

Он был одним из последних творцов золотого века кинокомпании Disney, кто сотрудничал непосредственно с Уолтом Диснеем.

В возрасте 105 лет умер американский художник-аниматор Дон Ласк. Это произошло 30 декабря 2018 года. Информация поступила от Исследовательской библиотеки Disney Animation.

Ласк был одним из последних творцов золотого века Disney. Он сотрудничал непосредственно с Уолтом Диснеем. Ласк присоединился к компании в 1933 году. Он работал над следующими фильмами: "Белоснежка и семь гномов", "Пиноккио", "Бэмби".

Ласк покинул компанию в 1960 году. После этого он работал на ТВ. В частности, он принимал участие в создании мультсериалов "Смурфики", "Том и Джерри", "Семейка Адамс" и других проектов.

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Сергей Сурепин
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