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Опубликовано 2 января 2019, 22:17

Гитарист Queen посвятил новую песню космическому зонду – видео

Фото: &copy; Twitter / space_reddit

Фото: © Twitter / space_reddit

Популярный музыкант опубликовал композицию в тот момент, когда зонд New Horizons достиг одного из самых удалённых объектов Солнечной системы.

Гитарист музыкального коллектива Queen Брайан Мэй написал песню New Horizons. Сделал он это в честь завершения миссии одноимённого зонда NASA. Аппарат 1 января 2019 года достиг одного из самых удалённых объектов Солнечной системы.

Музыкант опубликовал соответствующую композицию в тот момент, когда зонд пролетал на максимально близком расстоянии мимо астероида под названием Ultima Thule ("Конец света"). При этом Мэй рассказал, что его трек посвящён упорству и любопытству человечества.

Напомним, музыкант Брайан Мэй известен в качестве любителя астрономии. В 2007 году он вернулся в университет для того, чтобы защитить докторскую степень по астрофизике.

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Сергей Сурепин
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