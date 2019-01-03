Гитарист Queen посвятил новую песню космическому зонду – видео
Фото: © Twitter / space_reddit
Популярный музыкант опубликовал композицию в тот момент, когда зонд New Horizons достиг одного из самых удалённых объектов Солнечной системы.
Гитарист музыкального коллектива Queen Брайан Мэй написал песню New Horizons. Сделал он это в честь завершения миссии одноимённого зонда NASA. Аппарат 1 января 2019 года достиг одного из самых удалённых объектов Солнечной системы.
Музыкант опубликовал соответствующую композицию в тот момент, когда зонд пролетал на максимально близком расстоянии мимо астероида под названием Ultima Thule ("Конец света"). При этом Мэй рассказал, что его трек посвящён упорству и любопытству человечества.
Напомним, музыкант Брайан Мэй известен в качестве любителя астрономии. В 2007 году он вернулся в университет для того, чтобы защитить докторскую степень по астрофизике.