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Регион
Опубликовано 3 января 2019, 01:00

Apple предупредила инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone

Фото: &copy; Twitter / Recode

Фото: © Twitter / Recode

Руководитель американской корпорации связывает это с трениями между США и Китаем.

Снижение прогноза квартальной выручки американской корпорации Apple связано с торговыми трениями между Китаем и США. Об этом заявил руководитель компании Тим Кук, сообщает CNBC.

По словам Кука, отставание от прогнозов на более 100% по iPhone приходится на Китай главным образом. В Китае экономика, по заверению Кука, замедляется ко второму полугодию. Руководитель Apple считает, что причина кроется в напряжённости в торговле между США и КНР, которая оказала дополнительное давление на американскую экономику.

Среди других факторов, которые негативно влияют на деятельность Apple, глава компании называет снижение себестоимости батарей смартфонов, а также повышение базовой учётной ставки в США. Она способствует притоку иностранного капитала, а также укреплению курса доллара.

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Сергей Сурепин
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