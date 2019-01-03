Apple предупредила инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone
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Руководитель американской корпорации связывает это с трениями между США и Китаем.
Снижение прогноза квартальной выручки американской корпорации Apple связано с торговыми трениями между Китаем и США. Об этом заявил руководитель компании Тим Кук, сообщает CNBC.
По словам Кука, отставание от прогнозов на более 100% по iPhone приходится на Китай главным образом. В Китае экономика, по заверению Кука, замедляется ко второму полугодию. Руководитель Apple считает, что причина кроется в напряжённости в торговле между США и КНР, которая оказала дополнительное давление на американскую экономику.
Среди других факторов, которые негативно влияют на деятельность Apple, глава компании называет снижение себестоимости батарей смартфонов, а также повышение базовой учётной ставки в США. Она способствует притоку иностранного капитала, а также укреплению курса доллара.