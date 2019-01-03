Юрий Лоза резко раскритиковал "Голубой огонёк"

Популярный артист считает, что в российском шоу-бизнесе не осталось настоящих профессионалов.

Известный советский и российский исполнитель Юрий Лоза резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении.

В интервью News.ru Лоза выразил мнение, что новогодние шоу не понравились российским зрителям.

Также артист считает, что в российском шоу-бизнесе не осталось настоящих профессионалов, которые способны придумать хороший сценарий. Что же касается тех, кто остался, — по мнению Лозы, их просто пытаются "искоренить".

Лоза заявил, что данная тенденция связана с постоянно растущими закупками зарубежного контента. Также он считает, что это связано в том числе и с коррупцией.