Юрий Лоза резко раскритиковал "Голубой огонёк"
Юрий Лоза. Фото: © L!FE/Владимир Суворов
Популярный артист считает, что в российском шоу-бизнесе не осталось настоящих профессионалов.
Известный советский и российский исполнитель Юрий Лоза резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении.
В интервью News.ru Лоза выразил мнение, что новогодние шоу не понравились российским зрителям.
Также артист считает, что в российском шоу-бизнесе не осталось настоящих профессионалов, которые способны придумать хороший сценарий. Что же касается тех, кто остался, — по мнению Лозы, их просто пытаются "искоренить".
Лоза заявил, что данная тенденция связана с постоянно растущими закупками зарубежного контента. Также он считает, что это связано в том числе и с коррупцией.
По словам Лозы, новогодние развлекательные программы на российском телевидении показали провал — в частности, "Голубой огонёк".