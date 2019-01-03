Стало известно, когда 5-й сезон "Чёрного зеркала" выйдет на Netflix
Кадр сеиала "Чёрное зеркало"/ © Кинопоиск
По словам авторов шоу, "Бандерснэтч" можно считать рождественским специальным эпизодом, как "Белое рождество" в 2014 году.
Один из авторов сериала "Чёрное зеркало" Аннабель Джонс рассказала, что "Бандерснэтч" (специальный рождественский эпизод шоу) потребовал от команды огромных усилий. В связи с этим выход 5-го сезона задерживается. Об этом сообщает THR.
Продолжение популярного шоу выйдет в 2019 году. Однако авторы сериала "Чёрное зеркало" пока не уточняют дату премьеры новых эпизодов.
Вместе с этим стало известно и о том, что в пятом сезоне зрителей ждёт больше оптимистичных серий. Авторы шоу решили отойти от негативных и антиутопичных историй. Также появилась информация и о том, что количество эпизодов в будущем сезоне будет снижено.