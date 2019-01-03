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Опубликовано 3 января 2019, 07:03

Стало известно, когда 5-й сезон "Чёрного зеркала" выйдет на Netflix

Кадр сеиала "Чёрное зеркало"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сеиала "Чёрное зеркало"/ © Кинопоиск

По словам авторов шоу, "Бандерснэтч" можно считать рождественским специальным эпизодом, как "Белое рождество" в 2014 году.

Один из авторов сериала "Чёрное зеркало" Аннабель Джонс рассказала, что "Бандерснэтч" (специальный рождественский эпизод шоу) потребовал от команды огромных усилий. В связи с этим выход 5-го сезона задерживается. Об этом сообщает THR.

Продолжение популярного шоу выйдет в 2019 году. Однако авторы сериала "Чёрное зеркало" пока не уточняют дату премьеры новых эпизодов.

Вместе с этим стало известно и о том, что в пятом сезоне зрителей ждёт больше оптимистичных серий. Авторы шоу решили отойти от негативных и антиутопичных историй. Также появилась информация и о том, что количество эпизодов в будущем сезоне будет снижено.

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Сергей Сурепин
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