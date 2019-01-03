Стало известно, когда 5-й сезон "Чёрного зеркала" выйдет на Netflix

По словам авторов шоу, "Бандерснэтч" можно считать рождественским специальным эпизодом, как "Белое рождество" в 2014 году.

Один из авторов сериала "Чёрное зеркало" Аннабель Джонс рассказала, что "Бандерснэтч" (специальный рождественский эпизод шоу) потребовал от команды огромных усилий. В связи с этим выход 5-го сезона задерживается. Об этом сообщает THR.

Продолжение популярного шоу выйдет в 2019 году. Однако авторы сериала "Чёрное зеркало" пока не уточняют дату премьеры новых эпизодов.