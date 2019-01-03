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Опубликовано 3 января 2019, 07:21

Авторы "Чёрного зеркала": Фанаты никогда не посмотрят новый эпизод полностью

Кадр сериала&nbsp;"Чёрное зеркало"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Чёрное зеркало"/ © Кинопоиск

По словам режиссёра специального эпизода, в нём есть "пасхалки", которые, возможно, никто не найдёт.

Режиссёр Дэвид Слэйд заявил, что кроме нескольких концовок и разветвлений сюжета в "Бандерснэтче" есть "золотые яйца". По его словам, их трудно обнаружить, поэтому, возможно, о них никто никогда не узнает. Об этом сообщает THR.

Во время проведения предварительных показов для журналистов, которые проходили в штаб-квартире Netflix, режиссёр в шутку заявил о том, что в фильме есть сцена, которая так спрятана, что он сам не знает, как добраться до неё. По словам Слэйда, авторы шоу убедились в том, что их это устраивает.

Напомним, "Бандерснэтч" является первым интерактивным фильмом Netflix. Также это первый фильм во вселенной "Чёрного зеркала". Полный хронометраж фильма составляет около пяти часов. Это связано с тем, что у фильма есть несколько концовок и множество разветвлений сюжета.

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Сергей Сурепин
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