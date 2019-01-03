В новогоднем выпуске "Русского лото" джекпот выиграли два человека

В связи с этим победители должны будут поделить между собой приз в один миллиард рублей.

1 января прошёл 1264-й тираж лотереи "Русское лото", в котором был разыгран джекпот в размере одного миллиарда рублей. На 38-м ходу второго тура победу одержали сразу два билета — победители оказались из Свердловской области и Санкт-Петербурга.

Джекпот выигрывают билеты, согласно правилам лотереи, в которых на 15-м ходу все 15 чисел одного из двух игровых полей билета совпадают с номерами бочонков. Для новогоднего розыгрыша были внесены изменения в правила, поэтому миллиард рублей разыгрывался до завершения второго тура.