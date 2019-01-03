В новогоднем выпуске "Русского лото" джекпот выиграли два человека
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В связи с этим победители должны будут поделить между собой приз в один миллиард рублей.
1 января прошёл 1264-й тираж лотереи "Русское лото", в котором был разыгран джекпот в размере одного миллиарда рублей. На 38-м ходу второго тура победу одержали сразу два билета — победители оказались из Свердловской области и Санкт-Петербурга.
Джекпот выигрывают билеты, согласно правилам лотереи, в которых на 15-м ходу все 15 чисел одного из двух игровых полей билета совпадают с номерами бочонков. Для новогоднего розыгрыша были внесены изменения в правила, поэтому миллиард рублей разыгрывался до завершения второго тура.
Всего в новогоднем розыгрыше принимало участие 27 580 890 билетов. Из них 5 157 258 билетов стали выигрышными. Общая сумма всех выигрышей составила 2 297 890 643 рубля. Помимо джекпота разыгран был специальный приз в 150 миллионов рублей. Двенадцать победителей первого тура получили по 833 000 рублей. Каждый из победителей с третьего по десятый туры выиграли по одному миллиону рублей — таких победителей оказалось 84 человека.