Звезда "Гарри Поттера" не может смотреть фильмы с собой

Исполнитель роли Рона Уизли из популярной серии кинолент признался, что ему не нравятся новые части.

Актёр Руперт Гринт заявил о том, что он не может смотреть на себя в роли Рона Уизли дальше третьей части фильмов "Гарри Поттер". Об этом сообщает издание The Sun.

Гринт рассказал, что он не так давно смотрел первую часть серии. Артисту было приятно оглянуться назад, однако к более новым фильмам он не стал обращаться.

Я пытаюсь вспомнить, какой была моя жизнь до того, как я сыграл Рона Уизли. Мне кажется, что я немного потерял самого себя Руперт Гринт