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Регион
Опубликовано 3 января 2019, 07:59

"Всем хватит". Стало известно о завещании Криса Кельми

Фото &copy; РИА Новости/Андрей Стенин

Фото © РИА Новости/Андрей Стенин

Певец умер 1 января в Подмосковье, он несколько раз проходил лечение от алкогольной зависимости.

Российский композитор, певец и клавишник Крис Кельми составил завещание незадолго до своей смерти. Об этом сообщило издание "Стархит".

Всё своё имущество Кельми отписал бывшей супруге и сыну. Согласно информации издания, в завещание входят три квартиры общей стоимостью порядка ста миллионов рублей, а также коттедж. Кельми говорил, что там (в завещании) всё в порядке и всем хватит.

Сам же певец несколько раз проходил лечение от алкогольной зависимости. Он наблюдался у врачей, в том числе пребывал в Таиланде в реабилитационном центре. Кельми умер 1 января в Подмосковье. Причиной смерти стала остановка сердца.

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Сергей Сурепин
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