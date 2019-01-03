"Всем хватит". Стало известно о завещании Криса Кельми

Певец умер 1 января в Подмосковье, он несколько раз проходил лечение от алкогольной зависимости.

Российский композитор, певец и клавишник Крис Кельми составил завещание незадолго до своей смерти. Об этом сообщило издание "Стархит".

Всё своё имущество Кельми отписал бывшей супруге и сыну. Согласно информации издания, в завещание входят три квартиры общей стоимостью порядка ста миллионов рублей, а также коттедж. Кельми говорил, что там (в завещании) всё в порядке и всем хватит.