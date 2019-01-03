"Всем хватит". Стало известно о завещании Криса Кельми
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Певец умер 1 января в Подмосковье, он несколько раз проходил лечение от алкогольной зависимости.
Российский композитор, певец и клавишник Крис Кельми составил завещание незадолго до своей смерти. Об этом сообщило издание "Стархит".
Всё своё имущество Кельми отписал бывшей супруге и сыну. Согласно информации издания, в завещание входят три квартиры общей стоимостью порядка ста миллионов рублей, а также коттедж. Кельми говорил, что там (в завещании) всё в порядке и всем хватит.
Сам же певец несколько раз проходил лечение от алкогольной зависимости. Он наблюдался у врачей, в том числе пребывал в Таиланде в реабилитационном центре. Кельми умер 1 января в Подмосковье. Причиной смерти стала остановка сердца.