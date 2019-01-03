Steam больше не поддерживает старые версии Windows
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Помимо операционных систем Windows XP и Windows Vista сервис теперь не поддерживает macOS 10.
Компания Valve с 1 января 2019 года прекратила поддержку нескольких устаревших операционных систем в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Соответствующее обещание разработчики сделали ещё летом 2018 года.
Среди устаревших операционных систем оказались Windows XP, Windows Vista и все macOS старше 10.11 (El Capitan). Это означает, что клиент Steam теперь не будет работать на указанных операционных системах. Чтобы продолжить пользоваться сервисом, придётся обновиться до более современной операционной системы.
Напомним, в изначальном заявлении компании Valve говорилось о том, что новые возможности сервиса Steam основаны на браузере Google Chrome, который просто не поддерживает устаревшие версии операционной системы Windows. Кроме того, новые версии Steam используют новые протоколы безопасности, которые начали появляться только после выхода Windows 7.