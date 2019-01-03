Steam больше не поддерживает старые версии Windows

Помимо операционных систем Windows XP и Windows Vista сервис теперь не поддерживает macOS 10.

Компания Valve с 1 января 2019 года прекратила поддержку нескольких устаревших операционных систем в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Соответствующее обещание разработчики сделали ещё летом 2018 года.

Среди устаревших операционных систем оказались Windows XP, Windows Vista и все macOS старше 10.11 (El Capitan). Это означает, что клиент Steam теперь не будет работать на указанных операционных системах. Чтобы продолжить пользоваться сервисом, придётся обновиться до более современной операционной системы.