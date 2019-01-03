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Опубликовано 3 января 2019, 08:40

Российское кино побило рекорды по сборам и посещаемости в 2018 году

Постер к фильму "Я худею"/ &copy; Кинопоиск

Постер к фильму "Я худею"/ © Кинопоиск

В прошлом году доля отечественных фильмов в кинотеатрах РФ достигла 28,9% по количеству посещений.

Российское кино по итогам 2018 года установило как зрительский, так и кассовый рекорд. Об этом стало известно из отчёта, который был опубликован на сайте Фонда кино.

Совокупные кассовые сборы отечественного кино превысили 13,8 миллиарда рублей. При этом совокупная посещаемость составила 57,9 миллиона зрителей. Эти показатели выше результатов 2017 года на 6,1% и 5,8% соответственно (13,02 миллиарда рублей, 54,7 миллиона зрителей).

В 2018 году доля российского кинематографа в кинотеатрах России достигла 28,9% по количеству посещений и 27,5% по кассовым сборам. Сразу восьми фильмам удалось собрать в прокате более одного миллиарда рублей, среди них "Движение вверх" и "Лёд".

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Сергей Сурепин
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