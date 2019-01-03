Российское кино побило рекорды по сборам и посещаемости в 2018 году

В прошлом году доля отечественных фильмов в кинотеатрах РФ достигла 28,9% по количеству посещений.

Российское кино по итогам 2018 года установило как зрительский, так и кассовый рекорд. Об этом стало известно из отчёта, который был опубликован на сайте Фонда кино.

Совокупные кассовые сборы отечественного кино превысили 13,8 миллиарда рублей. При этом совокупная посещаемость составила 57,9 миллиона зрителей. Эти показатели выше результатов 2017 года на 6,1% и 5,8% соответственно (13,02 миллиарда рублей, 54,7 миллиона зрителей).