Роналду стал рекордсменом по числу подписчиков в Instagram

До этого популярный футболист заявлял о том, что уже в 2019 году он планирует вернуться в сборную Португалии.

Нападающий футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду поставил рекорд по числу подписчиков в социальной сети "Инстаграм". В настоящий момент за спортсменом следит более 150 миллионов человек.

Следом за Роналду идёт американская поп-певица Селена Гомес. На счету звезды эстрады 144,5 миллиона подписчиков. Для сравнения — у телезвезды Ким Кардашьян в настоящий момент 123 миллиона подписчиков в "Инстаграме".