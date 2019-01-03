Роналду стал рекордсменом по числу подписчиков в Instagram
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До этого популярный футболист заявлял о том, что уже в 2019 году он планирует вернуться в сборную Португалии.
Нападающий футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду поставил рекорд по числу подписчиков в социальной сети "Инстаграм". В настоящий момент за спортсменом следит более 150 миллионов человек.
Следом за Роналду идёт американская поп-певица Селена Гомес. На счету звезды эстрады 144,5 миллиона подписчиков. Для сравнения — у телезвезды Ким Кардашьян в настоящий момент 123 миллиона подписчиков в "Инстаграме".
Также среди спортсменов есть и другие футболисты, которые могут похвастаться большим количеством подписчиков в этой социальной сети. Например, у нападающего сборной Бразилии Неймара в настоящий момент 108 миллионов подписчиков, а вот на третьем месте находится нападающий "Барселоны" Лионель Месси — у него 105 миллионов подписчиков в "Инстаграме".