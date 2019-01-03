Лимон на колёсах. В Интернете появился первый мем 2019 года

Примечательно, что оригинальная публикация с изображением фрукта была сделана ещё полгода назад.

1 января утром пользователи форума Reddit проснулись и обнаружили, что одна из веток сайта (r/DankMemes) заполнена изображениями и упоминаниями обыкновенного лимона с игрушечными колёсиками в различных вариациях. Оказалось, что именно это изображение стало первым мемом в 2019 году.

Оригинальная публикация необычного творения была сделана шесть месяцев назад. Автор сообщения — пользователь под псевдонимом blueberrybrown, который опубликовал фото с лимоном на колёсиках и сделал подпись: "Это мем из будущего, ты не поймёшь его до 2019 года".