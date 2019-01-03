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Регион
Опубликовано 3 января 2019, 14:20

Лимон на колёсах. В Интернете появился первый мем 2019 года

Фото &copy; Соцсети

Фото © Соцсети

Примечательно, что оригинальная публикация с изображением фрукта была сделана ещё полгода назад.

1 января утром пользователи форума Reddit проснулись и обнаружили, что одна из веток сайта (r/DankMemes) заполнена изображениями и упоминаниями обыкновенного лимона с игрушечными колёсиками в различных вариациях. Оказалось, что именно это изображение стало первым мемом в 2019 году.

Оригинальная публикация необычного творения была сделана шесть месяцев назад. Автор сообщения — пользователь под псевдонимом blueberrybrown, который опубликовал фото с лимоном на колёсиках и сделал подпись: "Это мем из будущего, ты не поймёшь его до 2019 года".

В комментариях к оригинальной публикации многие пользователи поставили себе напоминание на первое января. После того как они вспомнили про мем с лимоном, начали сразу же распространять его.

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Сергей Сурепин
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