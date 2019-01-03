Российский фильм "Праздник" вышел на YouTube

Фильм под названием "Праздник" появился на платформе YouTube. Одни пользователи оказались возмущены названием киноленты, а другие остались довольны и оставили восторженные отзывы о новой работе режиссёра Алексея Красовского.

Свой новый фильм Красовский снял о том, что Новый год для жителей России всегда ассоциируется с богатым столом, однако в блокадном Ленинграде мечтали не об изобилии, а о том, как выжить в оккупированном городе. На данный момент фильм успело посмотреть более 50 тысяч пользователей.