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Регион
Опубликовано 3 января 2019, 14:41

Российский фильм "Праздник" вышел на YouTube

Кадр видео&nbsp;Алексей Красовский

Кадр видео Алексей Красовский

В основе новой отечественной киноленты — праздник, который отмечается в достаточно зажиточной семье.

Фильм под названием "Праздник" появился на платформе YouTube. Одни пользователи оказались возмущены названием киноленты, а другие остались довольны и оставили восторженные отзывы о новой работе режиссёра Алексея Красовского.

Свой новый фильм Красовский снял о том, что Новый год для жителей России всегда ассоциируется с богатым столом, однако в блокадном Ленинграде мечтали не об изобилии, а о том, как выжить в оккупированном городе. На данный момент фильм успело посмотреть более 50 тысяч пользователей.

Напомним, премьеру фильма пришлось перенести из-за взрыва бытового газа, который произошёл в Магнитогорске. Изначально лента должна была выйти в новогоднюю ночь. В итоге премьера состоялась только в ночь с 2 на 3 января.

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Сергей Сурепин
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