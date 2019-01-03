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Опубликовано 3 января 2019, 15:01

Назван самый популярный фильм 2018 года среди россиян

Кадр фильма "Движение вверх"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Движение вверх"/ © Кинопоиск

Рейтинг кинокартин, которые больше всего интересовали жителей РФ, возглавила драма "Движение вверх".

Фонд кино составил рейтинг фильмов, которые вызывали наибольший интерес у зрителей в 2018 году. Лидером стала лента под названием "Движение вверх". Об этом свидетельствует соответствующее сообщение на сайте организации.

Второе место занял фильм "Лёд", сюжет которого, как и в случае с лентой "Движение вверх", сосредоточен на теме спорта и преодоления. Также в десятку самых популярных картин вошли "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Веном", "Мстители: Война бесконечности".

Согласно информации организации, в прошлом году объём рынка кинопроката был меньше по сравнению с 2017 годом: не только по сборам, но и по числу зрителей. При этом жители РФ стали чаще ходить на отечественные фильмы — общий сбор таких картин превысил 13,8 миллиарда рублей.

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Сергей Сурепин
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