Назван самый популярный фильм 2018 года среди россиян

Рейтинг кинокартин, которые больше всего интересовали жителей РФ, возглавила драма "Движение вверх".

Фонд кино составил рейтинг фильмов, которые вызывали наибольший интерес у зрителей в 2018 году. Лидером стала лента под названием "Движение вверх". Об этом свидетельствует соответствующее сообщение на сайте организации.

Второе место занял фильм "Лёд", сюжет которого, как и в случае с лентой "Движение вверх", сосредоточен на теме спорта и преодоления. Также в десятку самых популярных картин вошли "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Веном", "Мстители: Война бесконечности".