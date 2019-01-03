Стала известна дата выхода фильма "Жил-был Дэдпул"
Кадр фильма "Жил-был Дэдпул"/ © Кинопоиск
При этом в российском прокате кинолента в обновлённом варианте официально стартует 3 января.
Американский актёр Райан Рейнолдс назвал дату выхода цензурной версии фильма "Дэдпул-2", которая получила название "Жил-был Дэдпул". В цифровом формате и на Blu-Ray фильм появится 15 января 2019 года. Об этом сообщает издание ScreenRant.
При этом в российском прокате обновлённый фильм официально стартует уже 3 января. Лента отличается от оригинальной версии тем, что из неё были вырезаны моменты, которые делали этот фильм доступным для просмотра только совершеннолетним. Новая версия фильма получила возрастное ограничение 16+.
Напомним, часть сборов от проката обновлённой версии "Дэдпула-2" будет направлена на благотворительность. Авторы фильма планируют переводить по доллару с каждого проданного билета в пользу фонда, который направлен на борьбу с раком.