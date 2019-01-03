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Опубликовано 3 января 2019, 15:30

Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом

Фото &copy; Mi

Фото © Mi

Под брендом Mi выходить будут гаджеты премиум-класса, а вот под Redmi — бюджетные смартфоны.

Линейка смартфонов Redmi (принадлежит китайской фирме Xiaomi) станет отдельным брендом. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Генеральный директор японской компании Лэй Цзюнь заявил о том, что Xiaomi хочет разделить выпускаемые смартфоны на два бренда. Таким образом, под именем Mi выходить будут гаджеты премиум-класса, а под брендом Redmi мы увидим бюджетные смартфоны.

Помимо всего прочего, бренды также будут отличаться между собой подходами к продажам. В частности, для Redmi компания планирует сделать акцент на каналы электронной коммерции. Подобной стратегии в настоящий момент придерживается другая китайская фирма — Huawei, которая выпускает бюджетные смартфоны под брендом Honor.

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Сергей Сурепин
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