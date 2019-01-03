Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом

Под брендом Mi выходить будут гаджеты премиум-класса, а вот под Redmi — бюджетные смартфоны.

Линейка смартфонов Redmi (принадлежит китайской фирме Xiaomi) станет отдельным брендом. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Генеральный директор японской компании Лэй Цзюнь заявил о том, что Xiaomi хочет разделить выпускаемые смартфоны на два бренда. Таким образом, под именем Mi выходить будут гаджеты премиум-класса, а под брендом Redmi мы увидим бюджетные смартфоны.