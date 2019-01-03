Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом
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Под брендом Mi выходить будут гаджеты премиум-класса, а вот под Redmi — бюджетные смартфоны.
Линейка смартфонов Redmi (принадлежит китайской фирме Xiaomi) станет отдельным брендом. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Генеральный директор японской компании Лэй Цзюнь заявил о том, что Xiaomi хочет разделить выпускаемые смартфоны на два бренда. Таким образом, под именем Mi выходить будут гаджеты премиум-класса, а под брендом Redmi мы увидим бюджетные смартфоны.
Помимо всего прочего, бренды также будут отличаться между собой подходами к продажам. В частности, для Redmi компания планирует сделать акцент на каналы электронной коммерции. Подобной стратегии в настоящий момент придерживается другая китайская фирма — Huawei, которая выпускает бюджетные смартфоны под брендом Honor.