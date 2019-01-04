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Регион
Опубликовано 4 января 2019, 09:12

Путин поздравил Зураба Церетели с юбилеем

Зураб Церетели. Фото: &copy; РИА Новости/Евгения Новоженина

Зураб Церетели. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Российский лидер пожелал имениннику здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.

Президент России Владимир Путин поздравил скульптора, президента Российской академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели с 85-летием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

— Отрадно, что Вы не останавливаетесь на достигнутом, много и плодотворно трудитесь, уделяете неустанное внимание просветительской, наставнической, общественной деятельности, — отметил Путин.

По мнению российского лидера, Церетели знают и ценят как талантливого художника-монументалиста и видного представителя отечественной культуры.

Также Путин пожелал юбиляру здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.

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Артём Андреев
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