Путин поздравил Зураба Церетели с юбилеем
Зураб Церетели. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
Российский лидер пожелал имениннику здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.
Президент России Владимир Путин поздравил скульптора, президента Российской академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели с 85-летием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
— Отрадно, что Вы не останавливаетесь на достигнутом, много и плодотворно трудитесь, уделяете неустанное внимание просветительской, наставнической, общественной деятельности, — отметил Путин.
По мнению российского лидера, Церетели знают и ценят как талантливого художника-монументалиста и видного представителя отечественной культуры.
Также Путин пожелал юбиляру здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.