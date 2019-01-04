"Кладём газопровод на санкции". Дмитрий Киселёв зачитал рэп об итогах 2018 года

Во время своего выступления телеведущий рассказал про санкции против России, а также про укрепление рубля.

Российский телеведущий Дмитрий Киселёв зачитал рэп об итогах 2018 года, а также о себе и о мире. Эпизод вышел в рамках программы "Мастер смеха" на телеканале "Россия 1".

Журналист выступил в образе "Киселёва МС". Телеведущий поделился подробностями своей жизни. Из текста песни мы узнали, что Дмитрию 64 года, он встаёт в пять утра, надевает белые кроссовки и едет на машине на работу — в студию "России 1".