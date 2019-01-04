"Кладём газопровод на санкции". Дмитрий Киселёв зачитал рэп об итогах 2018 года
Во время своего выступления телеведущий рассказал про санкции против России, а также про укрепление рубля.
Российский телеведущий Дмитрий Киселёв зачитал рэп об итогах 2018 года, а также о себе и о мире. Эпизод вышел в рамках программы "Мастер смеха" на телеканале "Россия 1".
Журналист выступил в образе "Киселёва МС". Телеведущий поделился подробностями своей жизни. Из текста песни мы узнали, что Дмитрию 64 года, он встаёт в пять утра, надевает белые кроссовки и едет на машине на работу — в студию "России 1".
Вместе с этим ведущий прокомментировал отношения между Российской Федерацией, США и странами ЕС. Киселёв заявил, что Россия не поддаётся на провокации и кладёт свой газопровод на санкции этих стран. Также журналист пригласил зрителей на собственный рэп-фестиваль в Крыму, который пройдёт в 2019 году.