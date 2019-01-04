Coca-Cola купила кофейную сеть Costa
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Сделка американской компании была одобрена регуляторами в Китае и ЕС. Её сумма составила 4,9 миллиарда долларов.
Американская корпорация The Coca-Cola Company завершила сделку по покупке сети кофеен Costa. Ранее эта сеть принадлежала британской фирме Whitbread PLC.
Сумма сделки составила 4,9 миллиарда долларов. Закрыта она была после того, как компания получила соответствующее разрешение от регуляторов в Китае и Европейском союзе. В общей сложности компания Coca-Cola получит порядка четырёх тысяч кофеен Costa, а также предприятий по обжарке и дистрибуции кофейных зёрен.
В американской компании заявили, что данная сделка позволит обеспечить сильную кофейную платформу более чем в тридцати странах Африки, Азии, Европы и Ближнего Востока.