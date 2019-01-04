Coca-Cola купила кофейную сеть Costa

Сумма сделки составила 4,9 миллиарда долларов. Закрыта она была после того, как компания получила соответствующее разрешение от регуляторов в Китае и Европейском союзе. В общей сложности компания Coca-Cola получит порядка четырёх тысяч кофеен Costa, а также предприятий по обжарке и дистрибуции кофейных зёрен.