Егор Крид отказался выступить на фестивале в Абу-Даби из-за плохого настроения
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В настоящий момент с артиста требуют многомиллионную компенсацию за срыв концерта.
Российский рэпер Егор Крид отказался выступать на фестивале в Абу-Даби по причине плохого настроения. Это произошло в ОАЭ на мероприятии Russian Music Festival.
Теперь организаторы фестиваля требуют несколько миллионов рублей с певца за то, что тот сорвал концерт. Что же касается самого Крида, то он не захотел закрывать фестиваль, поэтому остался в отеле и пил кофе. По словам самого артиста, он не подчиняется жёсткому таймингу.
В итоге вместо Крида выступали Олег Газманов и Александр Ревва. Организаторы мероприятия отказались от дальнейшего сотрудничества с артистом.