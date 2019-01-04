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Регион
Опубликовано 4 января 2019, 11:08

Егор Крид отказался выступить на фестивале в Абу-Даби из-за плохого настроения

Фото: &copy;&nbsp;РИА Новости/Александр Полегенько

Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

В настоящий момент с артиста требуют многомиллионную компенсацию за срыв концерта.

Российский рэпер Егор Крид отказался выступать на фестивале в Абу-Даби по причине плохого настроения. Это произошло в ОАЭ на мероприятии Russian Music Festival.

Теперь организаторы фестиваля требуют несколько миллионов рублей с певца за то, что тот сорвал концерт. Что же касается самого Крида, то он не захотел закрывать фестиваль, поэтому остался в отеле и пил кофе. По словам самого артиста, он не подчиняется жёсткому таймингу.

В итоге вместо Крида выступали Олег Газманов и Александр Ревва. Организаторы мероприятия отказались от дальнейшего сотрудничества с артистом.

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Сергей Сурепин
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