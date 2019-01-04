Егор Крид отказался выступить на фестивале в Абу-Даби из-за плохого настроения

Теперь организаторы фестиваля требуют несколько миллионов рублей с певца за то, что тот сорвал концерт. Что же касается самого Крида, то он не захотел закрывать фестиваль, поэтому остался в отеле и пил кофе. По словам самого артиста, он не подчиняется жёсткому таймингу.