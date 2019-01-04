Милонов выступил против гражданских "мигалок" на дорогах

Парламентарий напомнил, что большое количество авто с проблесковыми маячками было проблемой для крупных российских городов в нулевых. И, несмотря на то, что сейчас ситуация с этим изменилась в лучшую сторону, по словам Милонова, к нему стали часто обращаться граждане с жалобами на возросшее количество машин с "мигалками".