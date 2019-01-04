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Регион
Опубликовано 4 января 2019, 14:53

Милонов выступил против гражданских "мигалок" на дорогах

Фото: &copy; L!FE / Марат Абулхатин

Фото: © L!FE / Марат Абулхатин

Парламентарий напомнил, что большое количество авто с проблесковыми маячками было проблемой в нулевых.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву проверить количество гражданских автомобилей со спецсигналами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст обращения парламентария.

— Машины с "мигалками" в большом количестве создавали пробки, демонстративно нарушали правила дорожного движения и, надо признаться, серьёзно раздражали автолюбителей, — сказал Милонов.

Парламентарий напомнил, что большое количество авто с проблесковыми маячками было проблемой для крупных российских городов в нулевых. И, несмотря на то, что сейчас ситуация с этим изменилась в лучшую сторону, по словам Милонова, к нему стали часто обращаться граждане с жалобами на возросшее количество машин с "мигалками".

Ранее Милонов потребовал запретить шоу "Битва экстрасенсов" и назвал участников проекта жуликами.

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Константин Агапов
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