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Опубликовано 4 января 2019, 11:56

Археологи в Мексике нашли храм ацтекского бога

Фото: &copy;&nbsp;INAH

Фото: © INAH

Соответствующий храм использовался ацтеками в промежутке между 1000 и 1260 годами.

Храм бога Шипе-Тотек (ацтекская мифология) удалось обнаружить мексиканским археологам. Находка была сделана в штате Пуэбла. Об этом сообщили представители Национального института антропологии и истории.

Фото: © INAH

Фото: © INAH

Археологи нашли руины культового сооружения около мексиканского города Теуакан. Согласно оценке специалистов, сооружение использовалось индейцами Мезоамерики в период между 1000 и 1260 годами нашей эры.

Жертвенные алтари, а также каменные структуры, обнаруженные во время раскопок, позволили установить, что храм был связан с культом ацтекского бога Шипе-Тотек. Это божество в мифологии считалось покровителем сельского хозяйства.

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Сергей Сурепин
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