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Опубликовано 4 января 2019, 13:36

В Интернет попали личные данные сотен немецких политиков и знаменитостей

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

В настоящий момент расследованием занимается Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ.

Личная информация сотен немецких политиков, журналистов и знаменитостей утекли в Сеть. Хакеры опубликовали информацию через Twitter. Это происходило на протяжении декабря, однако СМИ обратили внимание на неё только сейчас.

В настоящий момент неизвестно, кто стоит за кибератакой. Также нет информации, на протяжении какого времени и из каких именно источников собирались соответствующие данные. Утекшая информация носит в основном частный характер.

Расследованием уже занимаются Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ, контрразведка, Генпрокуратура, а также Федеральное ведомство по уголовным делам.

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Сергей Сурепин
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