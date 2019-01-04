В Интернет попали личные данные сотен немецких политиков и знаменитостей

В настоящий момент расследованием занимается Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ.

Личная информация сотен немецких политиков, журналистов и знаменитостей утекли в Сеть. Хакеры опубликовали информацию через Twitter. Это происходило на протяжении декабря, однако СМИ обратили внимание на неё только сейчас.

В настоящий момент неизвестно, кто стоит за кибератакой. Также нет информации, на протяжении какого времени и из каких именно источников собирались соответствующие данные. Утекшая информация носит в основном частный характер.