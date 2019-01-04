Зрители Netflix устроили опасный флешмоб
Кадр из фильма “Птичий короб”/kinopoisk.ru
Создатели кинокартины "Птичий короб" при этом призывают фанатов отказаться от этой затеи.
21 декабря 2018 года компания Netflix выпустила хоррор под названием "Птичий короб" с Сандрой Баллок в главной роли. Согласно сюжету фильма, жители планеты начинают сходить с ума по неизвестным причинам: они убивают тех, кто попадается им под руку, а после совершают самоубийство.
Фильм уже побил рекорд по просмотрам на Netflix. За неделю "Птичий короб" посмотрело более 45 миллионов человек. Ажиотаж настолько разросся, что фанаты начали завязывать себе и своим близким глаза, а после пародировать эпизоды фильма.
Об опасных для жизни случаях пока не сообщалось. При этом компания Netflix выступила уже с предостережением. Сотрудники платформы просят, чтобы фанаты не навредили себе во время проведения BirdBoxChallenge. В Netflix заявили, что в компании не хотят, чтобы кто-то попал в больницу из-за мемов.