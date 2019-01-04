Зрители Netflix устроили опасный флешмоб

Создатели кинокартины "Птичий короб" при этом призывают фанатов отказаться от этой затеи.

21 декабря 2018 года компания Netflix выпустила хоррор под названием "Птичий короб" с Сандрой Баллок в главной роли. Согласно сюжету фильма, жители планеты начинают сходить с ума по неизвестным причинам: они убивают тех, кто попадается им под руку, а после совершают самоубийство.

Фильм уже побил рекорд по просмотрам на Netflix. За неделю "Птичий короб" посмотрело более 45 миллионов человек. Ажиотаж настолько разросся, что фанаты начали завязывать себе и своим близким глаза, а после пародировать эпизоды фильма.