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Опубликовано 4 января 2019, 16:02

Фильм "Т-34" уже посмотрели полтора миллиона человек

Кадр из фильма &ldquo;Т-34&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Т-34”/kinopoisk.ru

В настоящий момент кассовые сборы новой отечественной драмы составляют более 500 миллионов рублей.

Более полутора миллионов человек посмотрели фильм Алексея Сидорова "Т-34". Такой результат продемонстрирован был за первые три дня полноценного проката — с 1 по 3 января 2019 года.

Информацию о показателях фильма в прокате сообщила пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации, при поддержке которого и снимался "Т-34". Что же касается кассовых сборов, то в настоящий момент этот показатель приближается к отметке в 520 миллионов рублей.

Напомним, "Т-34" — новый отечественный военный фильм, который рассказывает драматическую историю о том, как узник концлагеря сбежал из плена фашистов, пытаясь сохранить свою жизнь, любовь и преданность Родине. Главные роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум и Александр Петров.

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Сергей Сурепин
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