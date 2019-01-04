Фильм "Т-34" уже посмотрели полтора миллиона человек

В настоящий момент кассовые сборы новой отечественной драмы составляют более 500 миллионов рублей.

Более полутора миллионов человек посмотрели фильм Алексея Сидорова "Т-34". Такой результат продемонстрирован был за первые три дня полноценного проката — с 1 по 3 января 2019 года.

Информацию о показателях фильма в прокате сообщила пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации, при поддержке которого и снимался "Т-34". Что же касается кассовых сборов, то в настоящий момент этот показатель приближается к отметке в 520 миллионов рублей.