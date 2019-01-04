Объявлено начало работы над перезапуском "Джея и молчаливого Боба"
Кадр из фильма “Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар”/kinopoisk.ru
В настоящий момент творческая команда будущей киноленты находится на стадии предварительного продакшена.
Актёр и режиссёр Кевин Смит сейчас ведёт активную работу над перезапуском культовой комедии "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар". Об этом режиссёр поделился в социальных сетях со своими поклонниками.
В настоящий момент Смит и его соратник Джейсон Мьюз занимаются разработкой проекта. Помогает им в этом супруга последнего — Джордан Монсанто. По словам режиссёра, свой первый день в 2019 году он потратил на подготовку производства нового фильма.
Напомним, режиссёр объявил про начало работы над комедией два года назад. Заняться фильмом фактически он смог только сейчас. Задержка, скорее всего, была связана с неожиданными проблемами с сердцем, которые наблюдались у Смита.