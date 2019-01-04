Объявлено начало работы над перезапуском "Джея и молчаливого Боба"

В настоящий момент творческая команда будущей киноленты находится на стадии предварительного продакшена.

Актёр и режиссёр Кевин Смит сейчас ведёт активную работу над перезапуском культовой комедии "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар". Об этом режиссёр поделился в социальных сетях со своими поклонниками.

В настоящий момент Смит и его соратник Джейсон Мьюз занимаются разработкой проекта. Помогает им в этом супруга последнего — Джордан Монсанто. По словам режиссёра, свой первый день в 2019 году он потратил на подготовку производства нового фильма.