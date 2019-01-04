Взрыв прогремел на автобусной остановке в Чили, есть пострадавшие
Фото: © Twitter/Evelyn Matthei
По данным местных СМИ, бомбу заложили в мусорном баке. Ответственность взяла на себя местная террористическая группировка.
Четыре человека ранены в результате взрыва в Сантьяго-де-Чили, сообщила в "Твиттере" мэр города Карла Рубилар. По её словам, жизни пострадавших ничто не угрожает.
Взрыв произошёл на автобусной остановке "Викунья Макенна / Бильбао". Как пишет газета El Mercurio, бомба была заложена в мусорном баке неподалёку. Движение транспорта на ближайших улицах перекрыли.
⚠️AMPLIACIÓN⚠️— Asuntos Públicos (@_apublicos) January 4, 2019
La explosión se habría producido en una parada de autobús de la Avenida Vicuña Mackenna del centro de Santiago de Chile.pic.twitter.com/kENHtEL8Ze
Ответственность за взрыв взяла на себя местная террористическая группировка, сообщили на местной радиостанции.