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Регион
Опубликовано 5 января 2019, 00:43

У госпитализированного в Швеции мужчины не обнаружили вируса Эбола

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

За несколько дней до того, как обратиться к врачам, пострадавший вернулся из поездки в Бурунди.

В Швеции у мужчины, госпитализированного в городе Энчёпинг с подозрением на лихорадку Эбола, не подтвердился диагноз. Об этом сообщили в медучреждении.

— Молодой человек, обратившийся в больницу Энчёпинга с симптомами, включающими следы крови в стуле и после рвоты, не заражён вирусом Эбола, — указано в сообщении для прессы.

К врачам молодой человек обратился через несколько дней после того, как вернулся из поездки в Бурунди. При этом у него была рвота с кровью. После обращения в больницу он был изолирован, к медикам, имевшим с ним контакт, были предприняты соответствующие меры.

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Артур Белкин
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