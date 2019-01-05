У госпитализированного в Швеции мужчины не обнаружили вируса Эбола
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За несколько дней до того, как обратиться к врачам, пострадавший вернулся из поездки в Бурунди.
В Швеции у мужчины, госпитализированного в городе Энчёпинг с подозрением на лихорадку Эбола, не подтвердился диагноз. Об этом сообщили в медучреждении.
— Молодой человек, обратившийся в больницу Энчёпинга с симптомами, включающими следы крови в стуле и после рвоты, не заражён вирусом Эбола, — указано в сообщении для прессы.
К врачам молодой человек обратился через несколько дней после того, как вернулся из поездки в Бурунди. При этом у него была рвота с кровью. После обращения в больницу он был изолирован, к медикам, имевшим с ним контакт, были предприняты соответствующие меры.