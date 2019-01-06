Надо, так надо. Омбудсмен Кузнецова заявила, что каникулы — не помеха работе

Защитница прав детей заверила, что не против длинных выходных, поскольку занятые люди трудятся в любой день.

Новогодние каникулы — возможность отдохнуть для тех, кто может себе это позволить, подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

Она отметила, что для многих россиян количество законных выходных не имеет значения, поскольку они работают по собственному распорядку и решают важные вопросы в любой день.

— Если человеку по работе что-то нужно, он всегда найдёт возможность пойти и поработать, — сказала Кузнецова.

Напомним, новогодние праздники начались 30 декабря и продлятся до 8 января включительно. Первая рабочая неделя продлится лишь три дня: с 9-го по 11-е.