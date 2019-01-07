Умер британский актёр Уильям Морган Шеппард, известный благодаря "Доктору Кто"

Чаще всего британца можно было встретить в телесериалах вместе со своим сыном Марком Шеппардом.

Популярный британский актёр Уильям Морган Шеппард умер в возрасте 86 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает газета Mirror.

Известность актёр получил благодаря ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Безумцы". Шеппард — уроженец Лондона, учился в Королевской академии драматического искусства. После этого 12 лет работал помощником художника и принимал участие в постановках на Бродвее.