Умер британский актёр Уильям Морган Шеппард, известный благодаря "Доктору Кто"
Чаще всего британца можно было встретить в телесериалах вместе со своим сыном Марком Шеппардом.
Популярный британский актёр Уильям Морган Шеппард умер в возрасте 86 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает газета Mirror.
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Известность актёр получил благодаря ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Безумцы". Шеппард — уроженец Лондона, учился в Королевской академии драматического искусства. После этого 12 лет работал помощником художника и принимал участие в постановках на Бродвее.
В кино Шеппард пришёл в 60-е годы. Снимался в фильме "Человек-слон" Дэвида Линча. В сериалах актёра можно было часто встретить вместе с его сыном Марком Шеппардом.