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Опубликовано 7 января 2019, 14:12

Опубликованы первые кадры финального сезона "Игры престолов"

Фото: &copy; HBO

Фото: © HBO

Заключительный, восьмой сезон популярного телевизионного шоу выйдет в апреле 2019 года.

Компания HBO опубликовала рекламное видео, анонсировав телевизионный сезон 2019 года. В соответствующем ролике, который появился в Сети, можно увидеть кадры из "Игры престолов".

Также в видео присутствуют фрагменты из "Хранителей", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других больших премьер. Премьера заключительного, восьмого сезона "Игры престолов" запланирована на апрель 2019 года. При этом у "Хранителей" ещё нет даты выхода.

Напомним, "Игра престолов" — один из самых успешных проектов в истории HBO. Каждый эпизод четвёртого сезона посмотрели порядка 18,4 миллиона человек.

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Сергей Сурепин
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