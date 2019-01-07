Опубликованы первые кадры финального сезона "Игры престолов"
Фото: © HBO
Заключительный, восьмой сезон популярного телевизионного шоу выйдет в апреле 2019 года.
Компания HBO опубликовала рекламное видео, анонсировав телевизионный сезон 2019 года. В соответствующем ролике, который появился в Сети, можно увидеть кадры из "Игры престолов".
Также в видео присутствуют фрагменты из "Хранителей", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других больших премьер. Премьера заключительного, восьмого сезона "Игры престолов" запланирована на апрель 2019 года. При этом у "Хранителей" ещё нет даты выхода.
Напомним, "Игра престолов" — один из самых успешных проектов в истории HBO. Каждый эпизод четвёртого сезона посмотрели порядка 18,4 миллиона человек.