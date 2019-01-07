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Регион
Опубликовано 7 января 2019, 18:16

В Госдуме оценили предложение увеличить МРОТ в два раза

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

По оценке депутатов, рост порога минимальной зарплаты положительно скажется не только на темпах автоматизации производств, но и на миграции.

В Госдуме отреагировали на предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Зампред Комитета ГД по экономической политике и промышленности Владимир Гутенёв считает, что инициативу можно воспринимать как "некую цель".

Парламентарий заявил в интервью RT, что рост порога минимальной зарплаты положительно скажется не только на темпах автоматизации производств, но и на миграционных процессах.

Ранее сообщалось о предложении ФНПР увеличить МРОТ в два раза. Глава ФНПР Михаил Шмаков заявил также о намерении добиваться расширения потребительской корзины до размера минимального потребительского бюджета — 25 тыс. рублей.

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Алёна Темирчиева
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