"Аквамен" продолжает лидировать в американском прокате

За последние выходные фантастическая кинолента о супергероях собрала более тридцати миллионов долларов.

Фильм "Аквамен" кинокомпании DC оказался лидером американского проката за прошедшие выходные. Лента за период с 4 по 6 января собрала 30,7 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Joblo.

Всего за прокат в США фильм собрал почти 260 миллионов долларов. На втором месте американского проката находится фильм "Клаустрофобы". Хоррор получил за дебютные прокатные выходные 18 миллионов долларов.