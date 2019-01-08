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Регион
Опубликовано 8 января 2019, 10:07

"Аквамен" продолжает лидировать в американском прокате

Кадр из фильма &ldquo;Аквамен&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Аквамен”/kinopoisk.ru

За последние выходные фантастическая кинолента о супергероях собрала более тридцати миллионов долларов.

Фильм "Аквамен" кинокомпании DC оказался лидером американского проката за прошедшие выходные. Лента за период с 4 по 6 января собрала 30,7 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Joblo.

Всего за прокат в США фильм собрал почти 260 миллионов долларов. На втором месте американского проката находится фильм "Клаустрофобы". Хоррор получил за дебютные прокатные выходные 18 миллионов долларов.

Третье место в рейтинге занял фильм "Мэри Поппинс возвращается". Лента получила 15,7 миллиона долларов. За всё время проката фильм получил более 138 миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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