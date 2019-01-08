"Аквамен" продолжает лидировать в американском прокате
Кадр из фильма “Аквамен”/kinopoisk.ru
За последние выходные фантастическая кинолента о супергероях собрала более тридцати миллионов долларов.
Фильм "Аквамен" кинокомпании DC оказался лидером американского проката за прошедшие выходные. Лента за период с 4 по 6 января собрала 30,7 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Joblo.
Всего за прокат в США фильм собрал почти 260 миллионов долларов. На втором месте американского проката находится фильм "Клаустрофобы". Хоррор получил за дебютные прокатные выходные 18 миллионов долларов.
Третье место в рейтинге занял фильм "Мэри Поппинс возвращается". Лента получила 15,7 миллиона долларов. За всё время проката фильм получил более 138 миллионов долларов.