Sony отчиталась о продажах PlayStation 4

Общие продажи игровой консоли по состоянию на 31 декабря 2018 года превысили 91,6 миллиона устройств.

Во время проведения пресс-конференции на выставке CES 2019 японская фирма Sony поделилась свежей информацией об успехах продукции игрового подразделения PlayStation. Информация об этом появилась на сайте SIE.

Общие продажи PS4 на 31 декабря 2018 года превысили 91,6 миллиона устройств. Это больше, чем у PS3 (86 млн), и близко к показателям PS1 (102,5 млн). Предполагается, что в течение 2019 года PS4 обойдёт показатели PS1, однако до PS2 ещё далеко (155 млн).