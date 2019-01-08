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Опубликовано 8 января 2019, 11:33

HTC показала новый шлем виртуальной реальности Vive Pro Eye

Фото: &copy; HTC Corporation

Фото: © HTC Corporation

Вместе с этим разработчик анонсировал подписку Viveport Infinity, которая предоставит доступ к коллекции VR-контента.

Во время проведения конференции CES 2019 в Лас-Вегасе компания HTC показала новые гаджеты виртуальной реальности. Фирма представила устройства Vive Pro Eye с функцией отслеживания движения глаз и автономный шлем Vive Cosmos. Об этом сообщает Tweakers.

Благодаря отслеживанию направления взгляда пользователя в Vive Pro Eye можно добиться отображения чётких и реалистичных объектов только там, куда смотрит человек. При этом за пределами этой зоны картинка будет размываться. Преимущество этой технологии в том, что она требует намного меньше вычислительных ресурсов для рендеринга сцен, а также позволяет добиться отображения высококачественного виртуального мира. Стоимость нового гаджета пока не раскрывается, а старт продаж запланирован до начала второго квартала 2019 года.

Фото: © HTC Corporation

Фото: © HTC Corporation

Вместе с этим разработчики представили подписку Viveport Infinity. Она предоставляет пользователям безлимитный доступ к огромной коллекции VR-контента всего за девять долларов в месяц.

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Сергей Сурепин
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