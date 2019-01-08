HTC показала новый шлем виртуальной реальности Vive Pro Eye

Благодаря отслеживанию направления взгляда пользователя в Vive Pro Eye можно добиться отображения чётких и реалистичных объектов только там, куда смотрит человек. При этом за пределами этой зоны картинка будет размываться. Преимущество этой технологии в том, что она требует намного меньше вычислительных ресурсов для рендеринга сцен, а также позволяет добиться отображения высококачественного виртуального мира. Стоимость нового гаджета пока не раскрывается, а старт продаж запланирован до начала второго квартала 2019 года.