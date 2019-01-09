В Госдуме РФ 9 января стартует весенняя сессия

Весенняя сессия стартует сегодня, 9 января, в Государственной думе РФ. Почти вдвое более долгая, чем осенняя, она будет шестой для седьмого созыва нижней палаты российского парламента, который таким образом перешёл экватор пятилетнего срока полномочий.