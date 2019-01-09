Уилл Смит объявил о начале съёмок третьих "Плохих парней"

Премьера многострадального американского комедийного боевика запланирована на 17 января 2020 года.

Съёмки третьей части фильма "Плохие парни" официально стартовали. Лента получила название "Плохие парни навсегда". Об этом рассказал Уилл Смит, который вновь исполнит одну из ключевых ролей вместе с Мартином Лоуренсом.

Согласно сюжету, Маркус Бёрнетт (Лоуренс) стал частным детективом, поссорившись с Майком Лоури (Смит), который переживает кризис среднего возраста и работает вместе с молодым напарником. Однако Лоури не доверяет своему коллеге и хочет вернуть былую дружбу. В итоге товарищи вновь оказываются вместе и противостоят наркобарону.