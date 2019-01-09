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Регион
Опубликовано 9 января 2019, 08:43

Марго Робби получила главную роль в фильме "Барби"

Фото &copy; Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото © Vianney Le Caer/Invision/AP

Авторы картины обещают придерживаться феминистских представлений о красоте и личности.

Актриса Марго Робби (Харли Квинн из "Отряда самоубийц") снимется в фильме "Барби". Вместе с этим она возьмёт на себя обязанности продюсера будущей ленты.

Сюжет фильма посвящён истории куклы, которую изгнали из прекрасной страны Барбилэнд. Причиной этому стала нестандартная внешность. Уйдя из обители высокомерных и идеальных Барби, героиня Квинн попадает в реальный мир, где её красоту наконец оценивают по достоинству.

Напомним, изначально главная роль была закреплена за Энн Хэтэуэй, однако после права на фильм перешли от Sony к Warner Bros., а у проекта появилась новая главная актриса. У картины пока нет даты релиза.

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Сергей Сурепин
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