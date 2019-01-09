Марго Робби получила главную роль в фильме "Барби"
Фото © Vianney Le Caer/Invision/AP
Авторы картины обещают придерживаться феминистских представлений о красоте и личности.
Актриса Марго Робби (Харли Квинн из "Отряда самоубийц") снимется в фильме "Барби". Вместе с этим она возьмёт на себя обязанности продюсера будущей ленты.
Сюжет фильма посвящён истории куклы, которую изгнали из прекрасной страны Барбилэнд. Причиной этому стала нестандартная внешность. Уйдя из обители высокомерных и идеальных Барби, героиня Квинн попадает в реальный мир, где её красоту наконец оценивают по достоинству.
Напомним, изначально главная роль была закреплена за Энн Хэтэуэй, однако после права на фильм перешли от Sony к Warner Bros., а у проекта появилась новая главная актриса. У картины пока нет даты релиза.