Режиссёр "Дэдпула" снимет мультфильм про роботов для Netflix

Всего планируется создать несколько мультипликационных работ, которые будут ориентированы на взрослую аудиторию.

Режиссёры Тим Миллер ("Дэдпул") и Дэвид Финчер ("Бойцовский клуб") решили объединиться для создания анимационной антологии "Любовь, смерть и роботы". Об этом сообщает издание CartoonBrew.

Новый проект создаётся для стриминговой площадки Netflix. Всего планируется выпустить 18 короткометражных мультфильмов. Это будут истории в жанре фантастики, комедии, фэнтези и хоррора.