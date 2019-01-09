Режиссёр "Дэдпула" снимет мультфильм про роботов для Netflix
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Всего планируется создать несколько мультипликационных работ, которые будут ориентированы на взрослую аудиторию.
Режиссёры Тим Миллер ("Дэдпул") и Дэвид Финчер ("Бойцовский клуб") решили объединиться для создания анимационной антологии "Любовь, смерть и роботы". Об этом сообщает издание CartoonBrew.
Новый проект создаётся для стриминговой площадки Netflix. Всего планируется выпустить 18 короткометражных мультфильмов. Это будут истории в жанре фантастики, комедии, фэнтези и хоррора.
Каждый эпизод будет выполнен в оригинальном визуальном жанре. Продолжительность одной серии будет составлять 5–15 минут.