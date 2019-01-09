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Регион
Опубликовано 9 января 2019, 09:05

Россию не допустили до онлайн-турнира в Splatoon 2

Фото: &copy; Nintendo

Фото: © Nintendo

Представители европейского офиса компании Nintendo пока не предоставили официальный комментарий.

Европейское отделение японской фирмы Nintendo запустило специальный сервис, который предназначен для европейского сообщества игроков в Splatoon 2. Через него геймеры получают уведомления о проведении официальных онлайн-турниров, а также он позволяет подобрать себе команду.

Однако геймеры из России выяснили, что они не могут принимать участия в предстоящем онлайн-турнире. Оказалось, что сервис не предусматривает приёма заявок от российских игроков — также в списке выбора стран нет России.

Сотрудники европейского офиса Nintendo пока не комментируют ситуацию. При этом российские команды планируют принять участие в ближайшем европейском турнире, который будет проходить в Париже.

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Сергей Сурепин
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