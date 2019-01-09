Россию не допустили до онлайн-турнира в Splatoon 2

Представители европейского офиса компании Nintendo пока не предоставили официальный комментарий.

Европейское отделение японской фирмы Nintendo запустило специальный сервис, который предназначен для европейского сообщества игроков в Splatoon 2. Через него геймеры получают уведомления о проведении официальных онлайн-турниров, а также он позволяет подобрать себе команду.

Однако геймеры из России выяснили, что они не могут принимать участия в предстоящем онлайн-турнире. Оказалось, что сервис не предусматривает приёма заявок от российских игроков — также в списке выбора стран нет России.