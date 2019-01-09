Опубликован новый трейлер Metro: Exodus
Кадр видео metrovideogame
Разработчики популярного шутера продолжают подогревать интерес к своей будущей игре.
Студия 4A Games опубликовала новый трейлер игры Metro: Exodus. Сейчас разработчики активно публикуют новую информацию по поводу своего будущего проекта.
В новом видео команда продемонстрировала различные перипетии истории, в том числе причины бегства героев из московского метро. Также разработчики показали живописные локации постапокалиптической России, где игроку нужно будет побывать во время своего путешествия на поезде "Аврора".
Выход игры Metro: Exodus запланирован на 15 февраля. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.