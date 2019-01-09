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Опубликовано 9 января 2019, 09:45

Опубликован новый трейлер Metro: Exodus

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Кадр видео metrovideogame

Разработчики популярного шутера продолжают подогревать интерес к своей будущей игре.

Студия 4A Games опубликовала новый трейлер игры Metro: Exodus. Сейчас разработчики активно публикуют новую информацию по поводу своего будущего проекта.

В новом видео команда продемонстрировала различные перипетии истории, в том числе причины бегства героев из московского метро. Также разработчики показали живописные локации постапокалиптической России, где игроку нужно будет побывать во время своего путешествия на поезде "Аврора".

Выход игры Metro: Exodus запланирован на 15 февраля. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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