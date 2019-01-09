В Госдуме открыта весенняя сессия

Спикер Вячеслав Володин предложил прежде всего рассматривать проекты законов, которые будут решать конкретные проблемы граждан.

Сегодня в Государственной думе РФ открылась весенняя сессия. Заседание началось с государственного гимна. Спикер Вячеслав Володин сообщил, что на очереди 1164 проекта законов. Большинство из них находятся на ранних стадиях рассмотрения, и лишь два готовы к заключительному обсуждению.

— Это год начала реализации национальных проектов, и очень важно, как мы с вами приступим к работе, насколько она будет эффективно решать задачи, которые поставлены президентом в послании Федеральному собранию, в указах, — сказал Володин.

Он подчеркнул, что задачи у депутатов "не просто важные, а, наверное, судьбоносные". Среди них он назвал повышение качества жизни россиян, снижение уровня бедности в два раза, ускорение технологического развития.

Глава палаты предложил прежде всего рассматривать проекты законов, которые будут решать конкретные проблемы граждан. К примеру, это документы о проверке пожарной безопасности в торговых центрах, о доступе к мобильной геолокации для поиска детей и другие.