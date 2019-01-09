Опубликован новый трейлер "Капитана Марвел"
Новое видео, которое появилось в Сети, более подробно знакомит зрителей с женщиной-супергероем.
Блокбастер "Капитан Марвел" получил новый трейлер. В видео снялись Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Л. Джексон.
Сам фильм расскажет о 1990-х годах. Пилот ВВС США Кэрол Дэнверс (Ларсон) переживает взрыв психомагнетонного устройства — это приводит девушку к трансформации в гибрид человека и крии. После этого она покидает Землю и вступает в ряды отряда Старфорс под лидерством могучего Мар-Велла (Лоу) — воина расы крии. Со временем Дэнверс возвращается на свою планету, чтобы найти ответы на вопросы о своём прошлом.
Российская премьера ленты запланирована на 7 марта.