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Регион
Опубликовано 9 января 2019, 08:22

Опубликован новый трейлер "Капитана Марвел"

Кадр видео&nbsp;Marvel Entertainment
Кадр видео Marvel Entertainment

Новое видео, которое появилось в Сети, более подробно знакомит зрителей с женщиной-супергероем.

Блокбастер "Капитан Марвел" получил новый трейлер. В видео снялись Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Л. Джексон.

Сам фильм расскажет о 1990-х годах. Пилот ВВС США Кэрол Дэнверс (Ларсон) переживает взрыв психомагнетонного устройства — это приводит девушку к трансформации в гибрид человека и крии. После этого она покидает Землю и вступает в ряды отряда Старфорс под лидерством могучего Мар-Велла (Лоу) — воина расы крии. Со временем Дэнверс возвращается на свою планету, чтобы найти ответы на вопросы о своём прошлом.

Российская премьера ленты запланирована на 7 марта.

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Сергей Сурепин
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