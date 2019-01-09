Опубликован новый трейлер "Капитана Марвел"

Сам фильм расскажет о 1990-х годах. Пилот ВВС США Кэрол Дэнверс (Ларсон) переживает взрыв психомагнетонного устройства — это приводит девушку к трансформации в гибрид человека и крии. После этого она покидает Землю и вступает в ряды отряда Старфорс под лидерством могучего Мар-Велла (Лоу) — воина расы крии. Со временем Дэнверс возвращается на свою планету, чтобы найти ответы на вопросы о своём прошлом.