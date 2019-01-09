Facebook запретил рекламу игры из-за сексуального подтекста
В настоящий момент сложно сказать, что именно могло смутить модераторов социальной сети.
Компания Devolver Digital сообщила о том, что социальная сеть Facebook заблокировала трейлер игры Gris. Разработчики планировали использовать релизный трейлер платформера в качестве рекламы в Facebook, но администрация сервиса заявила, что в видео содержится сцена с сексуальным подтекстом, которая противоречит её политике.
Представитель Devolver Digital Стефани Тинсли заявила, что, по мнению Facebook, в видео есть нагота. Разработчики попытались оспорить решение соцсети, однако апелляция была отклонена.
Напомним, социальная сеть Facebook запрещает наготу, делая исключение только для общепризнанных форм искусства. Также её можно использовать в том случае, если контент направлен на просветительскую деятельность.