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Регион
Опубликовано 9 января 2019, 17:31

Facebook запретил рекламу игры из-за сексуального подтекста

В настоящий момент сложно сказать, что именно могло смутить модераторов социальной сети.

Компания Devolver Digital сообщила о том, что социальная сеть Facebook заблокировала трейлер игры Gris. Разработчики планировали использовать релизный трейлер платформера в качестве рекламы в Facebook, но администрация сервиса заявила, что в видео содержится сцена с сексуальным подтекстом, которая противоречит её политике.

Представитель Devolver Digital Стефани Тинсли заявила, что, по мнению Facebook, в видео есть нагота. Разработчики попытались оспорить решение соцсети, однако апелляция была отклонена.

Напомним, социальная сеть Facebook запрещает наготу, делая исключение только для общепризнанных форм искусства. Также её можно использовать в том случае, если контент направлен на просветительскую деятельность.

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Сергей Сурепин
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