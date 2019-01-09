Facebook запретил рекламу игры из-за сексуального подтекста

В настоящий момент сложно сказать, что именно могло смутить модераторов социальной сети.

Компания Devolver Digital сообщила о том, что социальная сеть Facebook заблокировала трейлер игры Gris. Разработчики планировали использовать релизный трейлер платформера в качестве рекламы в Facebook, но администрация сервиса заявила, что в видео содержится сцена с сексуальным подтекстом, которая противоречит её политике.

Представитель Devolver Digital Стефани Тинсли заявила, что, по мнению Facebook, в видео есть нагота. Разработчики попытались оспорить решение соцсети, однако апелляция была отклонена.